А.и .куприна?где произошли события, описанные в рассказе чудесный доктор ,

Литература
А.и .куприна?где произошли события, описанные в рассказе чудесный доктор ,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читала "Чудесный доктор" давно,но некоторые моменты запомнила: У одного человека были больные дети,семья голодала,а денег не было т.к его уволили с работы он пошел на автовокзал сел на скамейку и грустил. К нему подсел пожилой человек и начал говорить,тогда человек у которого болели дети сорвался он начал кричать и рассказал про свое несчастье,пожилой человек его выслушал и сказав:ведите меня к себе домой. Когда они пришли он дал денег на еду и лекарства,когда было все куплен он подлечил детей они приготовили ужин,дал оекомендации по лечению и ушел. Значит,действие книги происходит на автовокзале т.к там появился чудесный доктор
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