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Возведите в степень дробь : (3/7)^3
Алгебра
Возведите в степень дробь : (3/7)^3
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Гость:
3/7^3=3^3/7^3=27/343
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