Попробуй объяснить что такое рифма и ритм своими словами.представь что я тебя поп??осили сделать иллюстрацию к следующим строкам
Литература
Попробуй объяснить что такое рифма и ритм своими словами.представь что я тебя поп??осили сделать иллюстрацию к следующим строкам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рифма - больше всего используется в стихотворения . ритм - когда мы слушаем музыку мы чувствуем ритм и иногда его отстукиваем . например мы стучим ногой когда нам нравится песня и мы чувствуем ритм .
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