Пожалуйста помогите !!!! напишите сочинение Тарас бульба по плану 1 вступление 2 запорожская сечь глазам Андрия и Остапа 3 законы и нравы запорожской сечи 4 девиз казаков помогите надо чтобы сочинение бало на 2 - 3 листа

Литература
Пожалуйста помогите !!!! напишите сочинение Тарас бульба по плану 1 вступление 2 запорожская сечь глазам Андрия и Остапа 3 законы и нравы запорожской сечи 4 девиз казаков помогите надо чтобы сочинение бало на 2 - 3 листа
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