Пожалуйста помогите !!!! напишите сочинение Тарас бульба по плану 1 вступление 2 запорожская сечь глазам Андрия и Остапа 3 законы и нравы запорожской сечи 4 девиз казаков помогите надо чтобы сочинение бало на 2 - 3 листа
Литература
Пожалуйста помогите !!!! напишите сочинение Тарас бульба по плану 1 вступление 2 запорожская сечь глазам Андрия и Остапа 3 законы и нравы запорожской сечи 4 девиз казаков помогите надо чтобы сочинение бало на 2 - 3 листа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А название есть для сочинения?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Физика
При сталкновении двух шаров массами 1кг и10кг возникают силы взаимодействия одног?? шара на другой .На какой из шаров действует большая сила?