Пронумеруйте,в какой последовательности проводится съёмка местности.
География
Пронумеруйте,в какой последовательности проводится съёмка местности.
Ответ(ы) на вопрос:
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Подготовка планшета определение масштаба определения направлений к предметам измерение расстояний до предметов нанесение условных знаков
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