Пронумеруйте,в какой последовательности проводится съёмка местности.

География
Пронумеруйте,в какой последовательности проводится съёмка местности.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подготовка планшета определение масштаба определения направлений к предметам измерение расстояний до предметов нанесение условных знаков
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