Вставить парные согласные так что бы получилось слова запиши слова парами ...ар ...ар ...ень ...ень ...ил ...ил ...олос ...ол ос ...еня ...еня

Русский язык
Вставить парные согласные так что бы получилось слова запиши слова парами ...ар ...ар ...ень ...ень ...ил ...ил ...олос ...ол ос ...еня ...еня
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Бар/пар, шар/жар 2) Тень/день 3) Пил/бил, 4) Колос/фолос, голос, колос 5) Сеня/зеня, Женя/шеня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составь имя и впиши его в клеточки
Ответить
Математика
Решите уравнение: 1) 2, 2х/3,5 = 22/5 2) 9/5= 6, 3х/ 7 3) 21/0,7х= 9,5/1,9 4) 3,4/9= 17х/ 4,5 5)7,2/1,17х=8/3,9 6)1.5??/4= 9/8
Ответить
Математика
На одном участке школьники вырвстили 110 кг капусты, а на другом - на 62 кг больше. Сколько всего капусты вырастили школьники?
Ответить
Математика
Задача 4 помогите!!!!! (СПАСИБО)
Ответить
Биология
Объясните значение пословицы" Где люди ходят, там трава не растёт " относительно Б??ОЛОГИИ!!!Не надо писать типа, люди не берегут природу и блп бла...
Ответить