Вставить парные согласные так что бы получилось слова запиши слова парами ...ар ...ар ...ень ...ень ...ил ...ил ...олос ...ол ос ...еня ...еня

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Вставить парные согласные так что бы получилось слова запиши слова парами ...ар ...ар ...ень ...ень ...ил ...ил ...олос ...ол ос ...еня ...еня

Автор: Гость