Вставить парные согласные так что бы получилось слова запиши слова парами ...ар ...ар ...ень ...ень ...ил ...ил ...олос ...ол ос ...еня ...еня
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Вставить парные согласные так что бы получилось слова запиши слова парами ...ар ...ар ...ень ...ень ...ил ...ил ...олос ...ол ос ...еня ...еня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Бар/пар, шар/жар 2) Тень/день 3) Пил/бил, 4) Колос/фолос, голос, колос 5) Сеня/зеня, Женя/шеня
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