На одном участке школьники вырвстили 110 кг капусты, а на другом - на 62 кг больше. Сколько всего капусты вырастили школьники?

Математика

На одном участке школьники вырвстили 110 кг капусты, а на другом - на 62 кг больше. Сколько всего капусты вырастили школьники?

Автор: Гость