На одном участке школьники вырвстили 110 кг капусты, а на другом - на 62 кг больше. Сколько всего капусты вырастили школьники?
Математика
На одном участке школьники вырвстили 110 кг капусты, а на другом - на 62 кг больше. Сколько всего капусты вырастили школьники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110+62 = 172 кг - на 2 участке 110+172 = 282 кг - всего
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