Подчеркни вырожение с помощью которого можно вычислить сколько денег осталось у ??окупателя если имевшихся у него 150 руб. он заплатил за а кг картофеля по 8руб за 1кг 150-8,8*а,150+8*а,150-8*а Вычисли значение этого вырожде...

Математика

Подчеркни вырожение с помощью которого можно вычислить сколько денег осталось у ??окупателя если имевшихся у него 150 руб. он заплатил за а кг картофеля по 8руб за 1кг 150-8,8*а,150+8*а,150-8*а Вычисли значение этого вырождения при а=5кг

Автор: Гость