Подчеркни вырожение с помощью которого можно вычислить сколько денег осталось у ??окупателя если имевшихся у него 150 руб. он заплатил за а кг картофеля по 8руб за 1кг 150-8,8*а,150+8*а,150-8*а Вычисли значение этого вырожде...
Математика
Подчеркни вырожение с помощью которого можно вычислить сколько денег осталось у ??окупателя если имевшихся у него 150 руб. он заплатил за а кг картофеля по 8руб за 1кг 150-8,8*а,150+8*а,150-8*а Вычисли значение этого вырождения при а=5кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150-8*а - верное выражение при а=5, 150 - 8*5 = 150 - 40 = 110 руб - осталось
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