С какого возраста по общему правилк наступает административная ответственность
Право
С какого возраста по общему правилк наступает административная ответственность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С получения паспорта - 14 лет
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