Вам уже известно, что А.С Пушкин учился в Царскосельском лицее. Что понравилось ва?? в лицее больше всего?

Литература

Вам уже известно, что А.С Пушкин учился в Царскосельском лицее. Что понравилось ва?? в лицее больше всего?

Автор: Гость