Вам уже известно, что А.С Пушкин учился в Царскосельском лицее. Что понравилось ва?? в лицее больше всего?
Литература
Вам уже известно, что А.С Пушкин учился в Царскосельском лицее. Что понравилось ва?? в лицее больше всего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне понравилась в лицее больше всего школьная столовая как они саченяли про не й разные поэмы
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