Пролетела стая где ? какая ? Ворона каркает какая? как? Белочка прячется какая? куда? Ёжик фыркаент какой? как? Для какждого нераспространённого предложения подберите подходящие слова по смыслу слова, пользуясь вопросами правог...
Русский язык
Пролетела стая где ? какая ? Ворона каркает какая? как? Белочка прячется какая? куда? Ёжик фыркаент какой? как? Для какждого нераспространённого предложения подберите подходящие слова по смыслу слова, пользуясь вопросами правого столбика. серая , в дупло, колючий, в небе , громко, журавлинная , рыжая, сердито. какими теперь стали предложения ? запишите их и разберите по членам предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложения стали распространёнными. 1) В небе пролетела журавлиная стая. стая - подлежащее , выраженное существительным ( подчёркивается одной чертой) пролетела - сказуемое , глагол ( двумя чертами) в небе - обстоятельство , предлог с сущ. ( точка пунктир ) журавлиная - определение , прилагательное(волнистой линией) 2) Серая ворона громко каркает ворона - подлежащее , сущ. каркает - сказуемое , глагол серая - определение , прилагательное громко - обстоятельство , наречие ( точка пунктир ) 3) Рыжая белочка прячется в дупло белочка - подлежащее , сущ. прячется - сказуемое, глагол рыжая - определение , прилагательное в дупло - обстоятельство , предлог с сущ. 4)Колючий ёжик сердито фыркает ёжик - подлежащее , сущ. фыркает - сказуемое , глагол колючий - определение , прилагательное сердито - обстоятельство , наречие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кроссворд на тему "Боги и герои древней греции" 1) _ _ _ _ _ _ _ 2)_ _ _ _ _ _ _ 3) _ _ _ _ _ 4) _ _ _ _ _ И т. д.
Английский язык