Пролетела стая где ? какая ? Ворона каркает какая? как? Белочка прячется какая? куда? Ёжик фыркаент какой? как? Для какждого нераспространённого предложения подберите подходящие слова по смыслу слова, пользуясь вопросами правог...

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Пролетела стая где ? какая ? Ворона каркает какая? как? Белочка прячется какая? куда? Ёжик фыркаент какой? как? Для какждого нераспространённого предложения подберите подходящие слова по смыслу слова, пользуясь вопросами правого столбика. серая , в дупло, колючий, в небе , громко, журавлинная , рыжая, сердито. какими теперь стали предложения ? запишите их и разберите по членам предложения

Автор: Гость