Пролетела стая где ? какая ? Ворона каркает какая? как? Белочка прячется какая? куда? Ёжик фыркаент какой? как? Для какждого нераспространённого предложения подберите подходящие слова по смыслу слова, пользуясь вопросами правог...

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Пролетела стая где ? какая ? Ворона каркает какая? как? Белочка прячется какая? куда? Ёжик фыркаент какой? как? Для какждого нераспространённого предложения подберите подходящие слова по смыслу слова, пользуясь вопросами правого столбика. серая , в дупло, колючий, в небе , громко, журавлинная , рыжая, сердито. какими теперь стали предложения ? запишите их и разберите по членам предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
        Предложения стали распространёнными.  1) В небе пролетела журавлиная стая.  стая - подлежащее , выраженное существительным ( подчёркивается одной чертой)  пролетела - сказуемое , глагол ( двумя чертами) в небе - обстоятельство , предлог с сущ. ( точка пунктир )  журавлиная - определение , прилагательное(волнистой линией) 2)  Серая ворона громко каркает  ворона - подлежащее , сущ.  каркает - сказуемое , глагол  серая - определение , прилагательное  громко - обстоятельство , наречие ( точка пунктир )  3) Рыжая белочка прячется в дупло  белочка - подлежащее , сущ.  прячется - сказуемое, глагол  рыжая - определение , прилагательное  в дупло - обстоятельство , предлог с сущ.  4)Колючий ёжик сердито фыркает  ёжик - подлежащее , сущ.  фыркает - сказуемое , глагол  колючий - определение , прилагательное  сердито - обстоятельство , наречие 
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