Подскажите пословицы к басне Крылова вол и ягненок не из текста а к тексту

Литература
Подскажите пословицы к басне Крылова вол и ягненок не из текста а к тексту
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Автор: Гость
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Гость:
У сильного всегда бессильны виноват. Больше ничего не нашла(((0(0
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