Масса трех пачек чая 150 г кокова масса 9 таких пачек чая
Математика
Масса трех пачек чая 150 г кокова масса 9 таких пачек чая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150/3=50(г) — масса одной пачки чая 2) 50*9=450(г) — масса девяти пачек чая Ответ: 450 г.
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