Масса трех пачек чая 150 г кокова масса 9 таких пачек чая

Математика
Масса трех пачек чая 150 г кокова масса 9 таких пачек чая
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150/3=50(г) — масса одной пачки чая 2) 50*9=450(г) — масса девяти пачек чая Ответ: 450 г.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
А.С Пушкин Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях Какими словами автор пер??даёт ожидание царицы возвращения царя? Сколько времени цари...
Ответить
Алгебра
Запишите на математическом языке сумму квадрата числа а и произаедение чисел a и b
Ответить
Русский язык
Какие фразеологизмы не являются антонимами дать волю языку-держать язык за зуба??и чуть свет-ни свет ни заря черепашьим шагом-во весь дух к...
Ответить
Русский язык
Закружит .разбор слова по составу
Ответить
Русский язык
Определите тип связи слов в словосочетаниях привычка опаздывать
Ответить