А.С Пушкин Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях Какими словами автор пер??даёт ожидание царицы возвращения царя? Сколько времени царица ждала царя? Выпиши,как автор описывает вторую жену?
Литература
А.С Пушкин Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях Какими словами автор пер??даёт ожидание царицы возвращения царя? Сколько времени царица ждала царя? Выпиши,как автор описывает вторую жену?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царь с царицею простился, В путь-дорогу снарядился, И царица у окна Села ждать его одна. Ждет-пождет с утра до ночи, Смотрит в поле, инда очи Разболелись глядючи С белой зори до ночи; Не видать милого друга. царица ждала царя 9 месяцев. описание второй жены царя. Высока, стройна, бела И умом и всем взяла. Но зато горда ломлива Своенравна и ревнива
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