Помогите пожалуйста сделать 18 задание)Заранее спасибо ❤
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать 18 задание)Заранее спасибо ❤
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот перевод)) крон. В Пятницу Ви становится Робинзонэкстремисслуга. Онкий.два прямых бопСудно находится подуправлен. Крузо 84ves капитанконтроль.й. зевакапират - с-один из пиратов иВпд землиТам Робинсон считает, что в его АВРим богатым человеком. Крузооднажды он нhecomeвышла замуж и бен. Позже. он приезжает в свой старый аланд(ирк.нев соответствии с18 в пар. АНСCru4 Robinnonубежать отэто (морских походах конца?Где он найдет себя послеСК?Как долго Робинзон остановиться на внутренних?А что он там делает?Как долго он живет один?Кого он спасает?Какое имя он дал ему и почему?Робинзон вернуться в Англию?Как он возвращается в Англию?Что книга закончиться?19 тел мне историю о Робинзоне Крузо использоватьГСП 18 и глаголы в прошедшем времениМатерить в группах.Я что личеловеку надо делать, чтобыостров Лере?2 что сделал Робинзон Крузо нужно сделать, чтобына необитаемый остров?Что он должен научиться делать?Сделать плакат вакансии узнайте мас(разных ОБСРабота сколько часов они га
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