В каком году было 1 мировая вайна дам 20 ачко

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В каком году было 1 мировая вайна дам 20 ачко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 июня 1914 года 28 июня 1914 года в Сараево сербский террорист Гаврило Принцип убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, и это убийство стало поводом к началу Первой мировой войны.
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