В каком году было 1 мировая вайна дам 20 ачко
История
В каком году было 1 мировая вайна дам 20 ачко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 июня 1914 года 28 июня 1914 года в Сараево сербский террорист Гаврило Принцип убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, и это убийство стало поводом к началу Первой мировой войны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пролетела стая где ? какая ? Ворона каркает какая? как? Белочка прячется какая? куда? Ёжик фыркаент какой? как? Для какждого нераспространённого пр...
Литература
Кроссворд на тему "Боги и герои древней греции" 1) _ _ _ _ _ _ _ 2)_ _ _ _ _ _ _ 3) _ _ _ _ _ 4) _ _ _ _ _ И т. д.
Английский язык