При каком значении x равны выражения (6-x)(x+2) и 12-x(x-3)?

Математика
При каком значении x равны выражения (6-x)(x+2) и 12-x(x-3)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6-x)(x+2) и  12-x(x-3) 6х+12-х^2=0 и 12х-36-х^2+3x=0 х(6+12-х)=0 и 3x(4-12-x+1)=0 х1=0; x2=-18 и x1=0; х=7 Ответ:  При значении x=0 выражения (6-x)(x+2) и 12-x(x-3) равны
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