При каком значении x равны выражения (6-x)(x+2) и 12-x(x-3)?

Гость: Гость:

(6-x)(x+2) и 12-x(x-3) 6х+12-х^2=0 и 12х-36-х^2+3x=0 х(6+12-х)=0 и 3x(4-12-x+1)=0 х1=0; x2=-18 и x1=0; х=7 Ответ: При значении x=0 выражения (6-x)(x+2) и 12-x(x-3) равны