Если кривая предложения перемещается на графике вправо, то это означает, что прои??ошло: а) увеличение предложения ; б) сокращение спроса; в) увеличение величины предложения; г) уменьшение величины предложения

Экономика

Если кривая предложения перемещается на графике вправо, то это означает, что прои??ошло: а) увеличение предложения ; б) сокращение спроса; в) увеличение величины предложения; г) уменьшение величины предложения

Автор: Гость