Если кривая предложения перемещается на графике вправо, то это означает, что прои??ошло: а) увеличение предложения ; б) сокращение спроса; в) увеличение величины предложения; г) уменьшение величины предложения

Экономика
Если кривая предложения перемещается на графике вправо, то это означает, что прои??ошло: а) увеличение предложения ; б) сокращение спроса; в) увеличение величины предложения; г) уменьшение величины предложения
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Гость:
Если кривая сдвигается вправо, то происходит увеличение спроса (ответ а)
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