Pb(no3)2 + naoh ионное

Химия
Pb(no3)2 + naoh ионное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pb(NO3)2(растворимое)+NaOH(растворимое) Ионное полное: Pb(2+)+2NO3(-)+Na(+)+OH(-)
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