Задача 4 помогите!!!!! (СПАСИБО)
Математика
Задача 4 помогите!!!!! (СПАСИБО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6×3=18 км -весь путь 6+2=8 км- преодолели 18-8=10 км- осталось
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