На какой широте находится северный полюс
География
На какой широте находится северный полюс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северный полюс находится на 90 градусе северной широты
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