При сталкновении двух шаров массами 1кг и10кг возникают силы взаимодействия одног?? шара на другой .На какой из шаров действует большая сила?
Физика
При сталкновении двух шаров массами 1кг и10кг возникают силы взаимодействия одног?? шара на другой .На какой из шаров действует большая сила?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На шар массой 1 кг действует большая сила
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставить парные согласные так что бы получилось слова запиши слова парами ...ар ...ар ...ень ...ень ...ил ...ил ...олос ...ол ос ...еня ...еня
Английский язык
Математика
Решите уравнение: 1) 2, 2х/3,5 = 22/5 2) 9/5= 6, 3х/ 7 3) 21/0,7х= 9,5/1,9 4) 3,4/9= 17х/ 4,5 5)7,2/1,17х=8/3,9 6)1.5??/4= 9/8