При сталкновении двух шаров массами 1кг и10кг возникают силы взаимодействия одног?? шара на другой .На какой из шаров действует большая сила?

Физика

При сталкновении двух шаров массами 1кг и10кг возникают силы взаимодействия одног?? шара на другой .На какой из шаров действует большая сила?

Автор: Гость