Что следует понимать под обществом в узком и широком смысле слова

Гость: Гость:

Под обществом в узком смысле стоит понимать совокупность людей, объединённых для общения или выполнения какой либо совместной деятельности. Общество в широком смысле слова - обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, которая включает в себя: способы взаимодействия людей; формы объединения и совместной жизнедеятельности людей.