Что следует понимать под обществом в узком и широком смысле слова
Обществознание
Что следует понимать под обществом в узком и широком смысле слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под обществом в узком смысле стоит понимать совокупность людей, объединённых для общения или выполнения какой либо совместной деятельности. Общество в широком смысле слова - обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, которая включает в себя: способы взаимодействия людей; формы объединения и совместной жизнедеятельности людей.
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