Сказка на тему о чем говорят листья

Гость: Гость:

Счастливо деревья живут. Широко. Тянутся к солнышку.Как-то раз из почки распустился маленький клейкий Листочек. С виду — такой же, как все. Но всё же какой-то особенный. Больше всех он резвился на ветру, сильнее всех прижимался к ветке в минуты непогоды. А ещё Листочку до всего было дело.— Чем отличается весенний дождь от летнего? Почему березка даёт березовый сок и его пьют люди? Почему у осинки листья, а у ели и сосны иголки? – раздумывал Листочек.Листочек рос-рос и превратился в настоящий большой Лист.— Ого! А что, я ещё больше вырасту? – думал он.Незаметно наступала осень. Из зелёных листья превратились в красные и жёлтые. Начался осенний листопад. Наш знакомый Лист оторвался от дерева, и, поддерживаемый ветром, понёсся далеко-далеко.Лист крепко-накрепко закрыл глаза. Открыл их он только тогда, когда ветер стих. Лист оказался в стране, где все деревья – вечнозелёные. Вечнозелёные деревья рассказали Листу о том, что они никогда не сбрасывают свою листву.Тут поднялся сильный ветер, он подхватил наш знакомый Лист, и перенёс его в родной лес. Там уже наступила зима, и деревья стояли без листьев. Увидев зазевавшийся прошлогодний Лист, юркая Белка унесла его в своё дупло.Долгими зимними вечерами Лист рассказывал Белке о своём путешествии.