(X+пять десатых)-девять даватцатвх =одиннадцать пятнпдцатвх
Математика
(X+пять десатых)-девять даватцатвх =одиннадцать пятнпдцатвх
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х + 10/20 - 9/20 = 11/15 х = 11/15 - 1/20 х = 205/300 = 41/60
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