Два обувных мастера отремонтировали одинаковое количество обуви.один работал 4 д??я и ежедневно ремонтировал 12 пар обуви. другой работал 6 дней. сколько пар отремантировал ежедневно?

Математика

Два обувных мастера отремонтировали одинаковое количество обуви.один работал 4 д??я и ежедневно ремонтировал 12 пар обуви. другой работал 6 дней. сколько пар отремантировал ежедневно?

Автор: Гость