Каковы особенности дыхания клетки А я не знаю !

Биология
Каковы особенности дыхания клетки А я не знаю !
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Автор: Гость
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Гость:
Вродебы она расширяется и востанавливается прости если что.
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