ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!! Укажите валентности атомов в данных соединениях: Fe²O³, CaO, CO², CO, Br²O7, Na²O Заранее благодарю
Химия
ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!! Укажите валентности атомов в данных соединениях: Fe²O³, CaO, CO², CO, Br²O7, Na²O Заранее благодарю
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Гость:
Вот Пожалуйста!!!Думаю правильно
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