ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!! Укажите валентности атомов в данных соединениях: Fe²O³, CaO, CO², CO, Br²O7, Na²O Заранее благодарю

Химия

ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!! Укажите валентности атомов в данных соединениях: Fe²O³, CaO, CO², CO, Br²O7, Na²O Заранее благодарю

Автор: Гость