Y=x^2-2х+3 решите пожалуйста:1)Куда направлены ветви параболы в верх, ил в низ? 2)точка максимума или минимума? 3) функция чётная или не чётная? решить уравнение. СПАСИБО .
Математика
Y=x^2-2х+3 решите пожалуйста:1)Куда направлены ветви параболы в верх, ил в низ? 2)точка максимума или минимума? 3) функция чётная или не чётная? решить уравнение. СПАСИБО .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветви параболы направлены вверх так как х2 имеет положительный коэффициент
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі. Відстань її до Сонця змінюється від 146,1 млн. кілометрів на початку січня до 152...
Русский язык
Подумайте какие буквы надо написать на месте пропусков. сначала напиши провероч??ое слово,потом вставь букву. обозначьте орфограмму. г_л_дать ...
Русский язык
Математика