Y=x^2-2х+3 решите пожалуйста:1)Куда направлены ветви параболы в верх, ил в низ? 2)точка максимума или минимума? 3) функция чётная или не чётная? решить уравнение. СПАСИБО .

Математика

Y=x^2-2х+3 решите пожалуйста:1)Куда направлены ветви параболы в верх, ил в низ? 2)точка максимума или минимума? 3) функция чётная или не чётная? решить уравнение. СПАСИБО .

Автор: Гость