Y=x^2-2х+3 решите пожалуйста:1)Куда направлены ветви параболы в верх, ил в низ? 2)точка максимума или минимума? 3) функция чётная или не чётная? решить уравнение. СПАСИБО .

Математика
Y=x^2-2х+3 решите пожалуйста:1)Куда направлены ветви параболы в верх, ил в низ? 2)точка максимума или минимума? 3) функция чётная или не чётная? решить уравнение. СПАСИБО .
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Гость:
Ветви параболы направлены вверх так как х2 имеет положительный коэффициент
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