I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі. Відстань її до Сонця змінюється від 146,1 млн. кілометрів на початку січня до 152,1 млн. кілометрів на початку липня. Період обертання Землі навколо нашого світил...

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I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі. Відстань її до Сонця змінюється від 146,1 млн. кілометрів на початку січня до 152,1 млн. кілометрів на початку липня. Період обертання Землі навколо нашого світила дорівнює 365,242 доби, а навколо своєї осі - 23 годинам 56 хвилинам 5 секундам. Земля разом із 8 іншими планетами рухається навколо Сонця.

Автор: Гость