Разгадай правило и продолжи последовательность запиши следующие три числа 4321965,5432196,6543219
Математика
Разгадай правило и продолжи последовательность запиши следующие три числа 4321965,5432196,6543219
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не смогу написать правило.Подумай сам(а).7654321,8765432,9876543.Блин,думаю так...
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