Випишіть словосполучення: підсолодити чай, ота небувальщина, попереду класу, стиглий виноград, опадає листя, балада про кохання, засвоїти матеріал, добро і зло, чотири бали, за царя Гороха.

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Випишіть словосполучення: підсолодити чай, ота небувальщина, попереду класу, стиглий виноград, опадає листя, балада про кохання, засвоїти матеріал, добро і зло, чотири бали, за царя Гороха.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Підсолодити чай,попереду класу,стиглий виноград,балада про кохання
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