Нок и нод помогите я незнаю
Математика
Нок и нод помогите я незнаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОД это наименьший общий делитель НОК наименьшее общее кратноное
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