Протест владимира дубровского против беззакония и несправедливости в романе а. с. пушкина «дубровский»

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Идея чести, защита прав человеческой личности лежали в основе взглядов А. С. Пушкина. Он считал, что чистота нравов народа основана именно «на уважении к личной чести гражданина». В романе «Дубровский», главный герой – Владимир – представлен благородным защитником этой идеи. Владимир понимает, что жизнь его сломана: «Все кончено.» Его мучит, что надо оставить родной дом виновнику смерти отца, человеку, разорившему семью. Он с ужасом думает, что над всем, что ему дорого, надругаются презренные люди. «Страшные мысли рождались в уме его, но он еще не решил, что делать. Владимир пришел к решению сжечь «печальный дом» после того, как он по-новому увидел портрет матери, прочитал ее письма к отцу, где она рассказывала о маленьком сыне, и услышал голоса подьячих, которые требовали то одного, то другого, своим присутствием оскверняя светлую память об отце и матери Дубровского. Опомнившись, он, видимо, принял окончательное решение: «положил письма в карман, взял свечку и вышел из кабинета». Эти мысли были самым ценным и дорогим для него, это единственное, что он взял с собой и спас от огня. Чувства оскорбленного человеческого достоинства и семейной чести, месть за отца. Дубровским двигало желание возмездия за несправедливость и жестокость, с какой он был лишен всего: семьи, состояния, карьеры, родного дома. Дубровский не призывал крепостных следовать за ним, но люди сказали: «Отец, наш, кормилец, умрем, не оставим тебя, идем с тобою». Владимир назначил местом встречи Кистеневскую рощу и уехал. Таким образом, он взял на себя ответственность за людей, преданных ему. Таким образом, образовалась шайка разбойников. Владимира Дубровского заставили стать разбойником смерть отца и отсутствие средств к существованию. Но главное в том, что он, зная корыстолюбие и продажность чиновников, потерял надежду на справедливое решение суда и даже не надеялся найти защиту у царя, потому что для этого нужны были деньги, а денег у Дубровского не было. Благородные порывы героя постоянно сталкиваются с законами общества, с общепринятыми правилами, которые, при всем желании, Дубровский победить не в состоянии. Достоинство личности ценится меньше