Помогите определить главную тему текста В саду с ветки на ветку перелетает небольшая шустрая птичка, ростом поменьше воробья. Спинка у нее серая, грудка желтая, на голове черная бархатная шапочка. Это птица-синица. В сад она з...

Литература

Помогите определить главную тему текста В саду с ветки на ветку перелетает небольшая шустрая птичка, ростом поменьше воробья. Спинка у нее серая, грудка желтая, на голове черная бархатная шапочка. Это птица-синица. В сад она за добычей прилетела: за жучками и за гусеницами. Большой вред наносят они садам. Одни грызут листья на фруктовых деревьях, другие портят плоды. Возьмешь яблоко, разломишь его пополам, а внутри червячок. Вот этих-то вредителей и ловит синица. Недаром ее называют сторожем наших садов. Увидит своим зорким глазом добычу, схватит ее клювом и съест.

Автор: Гость