Запишите с корнем -гар- -гор- и с приставками с- вы- до- на- раз- глаголы. Составьте 2-3 словосочетания с этими словами

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Запишите с корнем -гар- -гор- и с приставками с- вы- до- на- раз- глаголы. Составьте 2-3 словосочетания с этими словами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы есть только с корнем -гор-.  (что делать?) : сгорать, выгорать, догорать, нагорать, загорать, разгораться.
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