Запишите с корнем -гар- -гор- и с приставками с- вы- до- на- раз- глаголы. Составьте 2-3 словосочетания с этими словами

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Запишите с корнем -гар- -гор- и с приставками с- вы- до- на- раз- глаголы. Составьте 2-3 словосочетания с этими словами

Автор: Гость