Помогите зделать СИНКВЕЙ про прямую пропорциональность. дам 20 баллов помогите ??ожалуйста)))))))

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Помогите зделать СИНКВЕЙ про прямую пропорциональность. дам 20 баллов помогите ??ожалуйста)))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямая пропорциональность. Зависимая, независимая. Переворачивается, домножается, сокращается. И бывает со смыслом. Иногда.
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