Подумай, какая дисциплина более надежно оберегает от нарушения закона - внутренняя или внешняя. Для этого вспомни известные тебе из книг и фильмов примеры нарушения норм, правил и сделай вывод, какая дисциплина хромала в кажд...
Обществознание
Подумай, какая дисциплина более надежно оберегает от нарушения закона - внутренняя или внешняя. Для этого вспомни известные тебе из книг и фильмов примеры нарушения норм, правил и сделай вывод, какая дисциплина хромала в каждом случае.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренняя дисциплина все-таки более надежно оберегает от нарушения закона: каким бы строгим ни был закон, если отсутствует самодисциплина, от нарушения ничего не спасет. Я бы привела в пример книгу "Заводной апельсин" - там главный герой - лидер уличной банды, наслаждающийся насилием, продолжает строить планы по достижению своеобразного удовольствия, даже находясь в тюрьме.
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