Помогите пожалуйста решить примеры. Что нужно поставить вместо звёздочек,чтобы ??олучить верное равенство? (*-*) умножить на 11=88-66m (15+*) умножить на 4=*+4a
Математика
Помогите пожалуйста решить примеры. Что нужно поставить вместо звёздочек,чтобы ??олучить верное равенство? (*-*) умножить на 11=88-66m (15+*) умножить на 4=*+4a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11=88-33m m=88-66 m=22 m=22-11 m=11 11=88-66*11 4=*+4a a=4-4 a=0 4=4-4*0
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