Помогите пожалуйста решить примеры. Что нужно поставить вместо звёздочек,чтобы ??олучить верное равенство? (*-*) умножить на 11=88-66m (15+*) умножить на 4=*+4a

Математика

Помогите пожалуйста решить примеры. Что нужно поставить вместо звёздочек,чтобы ??олучить верное равенство? (*-*) умножить на 11=88-66m (15+*) умножить на 4=*+4a

Автор: Гость