С первой яблони собрали 40 кг яблок а со второй только 10 кг На сколько больше кг ябл??к собрали с первой яблони чем со второй во сколько раз меньше

Математика

С первой яблони собрали 40 кг яблок а со второй только 10 кг На сколько больше кг ябл??к собрали с первой яблони чем со второй во сколько раз меньше

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