Среднее арифмитическое двух чисел равна 4.5.Одно число равно 1.2 .Найди другое число.

Математика
Среднее арифмитическое двух чисел равна 4.5.Одно число равно 1.2 .Найди другое число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2+ x:2=45. Х+12=100 Х+1.2=100. Х=88 Х=98,8
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