Помогите плиз.? Реши задачи. Масса арбуза 8 кг. Чему равна масса половины арбуза?
Математика
Помогите плиз.? Реши задачи. Масса арбуза 8 кг. Чему равна масса половины арбуза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 кг масса половины арбуза это легко
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