Помогите плиз.? Реши задачи. Масса арбуза 8 кг. Чему равна масса половины арбуза?

Математика
Помогите плиз.? Реши задачи. Масса арбуза 8 кг. Чему равна масса половины арбуза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 кг масса половины арбуза это легко
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