Как выглядят герои сказки Шляпа волшебника,муми-тролли?Похожи на бегемотиков,у них есть хвостик.........очень нужно продолжение описания.Обычаи и привычки Муми-дола?Какими чертами характера наделены муми-тролли?

Литература
Как выглядят герои сказки Шляпа волшебника,муми-тролли?Похожи на бегемотиков,у них есть хвостик.........очень нужно продолжение описания.Обычаи и привычки Муми-дола?Какими чертами характера наделены муми-тролли?
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Гость:
Скажи что это точно не человек глаза красные похожа на пчилу
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