Как выглядят герои сказки Шляпа волшебника,муми-тролли?Похожи на бегемотиков,у них есть хвостик.........очень нужно продолжение описания.Обычаи и привычки Муми-дола?Какими чертами характера наделены муми-тролли?

Литература

Как выглядят герои сказки Шляпа волшебника,муми-тролли?Похожи на бегемотиков,у них есть хвостик.........очень нужно продолжение описания.Обычаи и привычки Муми-дола?Какими чертами характера наделены муми-тролли?

Автор: Гость