Получите любым способом следующий спирт, затем напишите уравнение его реакции с пропионовой кислотой: бутанол-2

Химия
Получите любым способом следующий спирт, затем напишите уравнение его реакции с пропионовой кислотой: бутанол-2
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