Подумайте какие буквы надо написать на месте пропусков. сначала напиши провероч??ое слово,потом вставь букву. обозначьте орфограмму. г_л_дать ст_б_лёк г_в_рил пом_л_дел б_р_жливый заз_л_нели

Русский язык

Подумайте какие буквы надо написать на месте пропусков. сначала напиши провероч??ое слово,потом вставь букву. обозначьте орфограмму. г_л_дать ст_б_лёк г_в_рил пом_л_дел б_р_жливый заз_л_нели

Автор: Гость