Подумайте какие буквы надо написать на месте пропусков. сначала напиши провероч??ое слово,потом вставь букву. обозначьте орфограмму. г_л_дать ст_б_лёк г_в_рил пом_л_дел б_р_жливый заз_л_нели
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Подумайте какие буквы надо написать на месте пропусков. сначала напиши провероч??ое слово,потом вставь букву. обозначьте орфограмму. г_л_дать ст_б_лёк г_в_рил пом_л_дел б_р_жливый заз_л_нели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голод - голодать стебель - стебелёк говор - говорил молодость - помолодел беречь - бережливый зелень - зазеленели
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