Мама купила 128кг яблок папа купил на 28 меньше а сестра на 34 больше купила яблок ско??ько семья всего купила кг яблок?????!

Математика
Мама купила 128кг яблок папа купил на 28 меньше а сестра на 34 больше купила яблок ско??ько семья всего купила кг яблок?????!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папа=128-28=100 кг сестра=128+34=162кг всего=128+100+162=390кг
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