Мама купила 128кг яблок папа купил на 28 меньше а сестра на 34 больше купила яблок ско??ько семья всего купила кг яблок?????!

Математика

Мама купила 128кг яблок папа купил на 28 меньше а сестра на 34 больше купила яблок ско??ько семья всего купила кг яблок?????!

Автор: Гость