Проспрягать глагол жжёт
Русский язык
Проспрягать глагол жжёт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 л. Жгу Жжём 2 л. Жжёшь Жжёте 3 л. Жжёт Жгут. ед ч. Мн. ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
При спуске с горы на лыжах следует соблюдать дистанциюа) не менее 10 метровб) не менее 30 метров в)не менее 20 метров иг) не менее 40 метров помог...
Математика
Y=x^2-2х+3 решите пожалуйста:1)Куда направлены ветви параболы в верх, ил в низ? 2)точка максимума или минимума? 3) функция чётная или не чётная? ре...
Українська мова
I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі. Відстань її до Сонця змінюється від 146,1 млн. кілометрів на початку січня до 152...
Русский язык
Подумайте какие буквы надо написать на месте пропусков. сначала напиши провероч??ое слово,потом вставь букву. обозначьте орфограмму. г_л_дать ...
Русский язык