Проспрягать глагол жжёт

Русский язык
Проспрягать глагол жжёт
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 л. Жгу                          Жжём 2 л. Жжёшь                     Жжёте 3 л. Жжёт                            Жгут. ед ч.                                  Мн. ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
При спуске с горы на лыжах следует соблюдать дистанциюа) не менее 10 метровб) не менее 30 метров в)не менее 20 метров иг) не менее 40 метров помог...
Ответить
Математика
Y=x^2-2х+3 решите пожалуйста:1)Куда направлены ветви параболы в верх, ил в низ? 2)точка максимума или минимума? 3) функция чётная или не чётная? ре...
Ответить
Українська мова
I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі. Відстань її до Сонця змінюється від 146,1 млн. кілометрів на початку січня до 152...
Ответить
Русский язык
Подумайте какие буквы надо написать на месте пропусков. сначала напиши провероч??ое слово,потом вставь букву. обозначьте орфограмму. г_л_дать ...
Ответить
Русский язык
Сделайте Фонетический разбор слова:снежок.
Ответить