При спуске с горы на лыжах следует соблюдать дистанциюа) не менее 10 метровб) не менее 30 метров в)не менее 20 метров иг) не менее 40 метров помогите умоляю(по физкультуре)

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При спуске с горы на лыжах следует соблюдать дистанциюа) не менее 10 метровб) не менее 30 метров в)не менее 20 метров иг) не менее 40 метров помогите умоляю(по физкультуре)

Автор: Гость