X*y+x*z-y*x+y+z-z*x-z*y Не могу понять как решить
Алгебра
X*y+x*z-y*x+y+z-z*x-z*y Не могу понять как решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ху(1+1-1-1-1)+у+z=-ху+у+z Может быть так?
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