Напишите пожалуйста сочинение на страничку. 6 класс тема"что бы было если я бы учился в лицее где учился Пушкин. Пожалуйста!!! Очень нужно. Заранее спасибо)

Гость: Гость:

"Что бы было если я бы учился в лицее где учился Пушкин" Однажды, когда я пошёл гулять, я неожиданно увидел школу какую-то, когда я в неё вошёл я увидел один класс там никого не было. Я сел за парту, тут вошли ученики. И я увидел самого Александа Сергеевича Пушкина. Когда был урок литературного чтения, я так завидовал Пушкину, он был таким, таким даже словами не сказать. Когда была перемена он сидел за партой и что-то там писал, я удивился, потом подошёл и увидел как он пишет стихотворения " У лукоморья дуб зелёный" Мне так понравилось! С тех пор мы с ним стали друзьями. Не знаю., бодходит он ?